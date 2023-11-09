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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате

Мероприятие состоится до конца года, заявил Дмитрий Песков

"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным и его большая пресс-конференция пройдут до конца года в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет совмещенный формат. Это будет в этом году", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что дата проведения мероприятия уже определена.

"Своевременно сообщим", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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