"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате

Мероприятие состоится до конца года, заявил Дмитрий Песков

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным и его большая пресс-конференция пройдут до конца года в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет совмещенный формат. Это будет в этом году", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что дата проведения мероприятия уже определена.

"Своевременно сообщим", - сказал Песков.