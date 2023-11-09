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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Около 410 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с начала года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - С начала года по настоящий момент в Вооруженные силы РФ по контракту принято около 410 тыс. человек, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев заявил на встрече с военнослужащими во время посещения полигона Алабино.

Он отметил, что работа по привлечению военнослужащих на контрактной основе будет продолжена и в следующем году.

Соответствующее решение президентом принято, напомнил он, и заметил, что работа в этом направлении идет "неплохо". "Мы не наблюдаем никакого оттока, наоборот, наблюдаем скорее увеличение числа тех, кто готов защищать свою Родину, нашу с вами страну. И поэтому все меры поддержки будут использованы", - сказал Медведев.

Говоря об увеличении срока подготовки военнослужащих, он сказал: "Мы понимаем, что, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо, вы сами как специалисты это отлично понимаете. Вот наш противник сейчас посылает черт-те кого, просто людей оторвали, автомат дали в руки - и "вперед". Понятно, какие последствия в этом случае", - отметил Медведев.

Фрагмент встречи был выложен на странице Медведева во "ВКонтакте".

Дмитрий Медведев ВС РФ
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