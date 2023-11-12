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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Что произошло за день: воскресенье, 12 ноября

Начало эвакуации россиян из сектора Газа, марш против антисемитизма в Париже, протесты в Испании

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа в Египет. На момент 15:28 в министерстве сообщали о 70 россиянах, которые прошли через КПП "Рафах".

- В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма. В марше приняли участие многие политики, включая премьер-министра Франции Элизабет Борн, мэра Парижа Анн Идальго и бывших президентов Франции Николя Саркози и Франсуа Олланда.

- В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах. Представитель пограничной охраны объяснил решение тем, что в последнее время нелегальные мигранты стали чаще пытаться пересечь границу на велосипедах. По его словам, нелегалы преимущественно используют Россию как транзитную страну.

- Более 2 млн человек, по предварительным оценкам, приняли участие в протестах в Испании против пакта, заключенного социалистами с националистическими партиями Каталонии. Акции по призыву Народной партии прошли в Мадриде и еще более чем в 50 городах Испании.

- В Рязанской области восстановили поврежденный взрывом участок железной дороги. В РЖД сообщили, что в 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд. В ходе работ были убраны 19 сошедших с рельсов вагонов, уложено 175 метров новой рельсошпальной решетки.

- Овечкин сократил отставание от Гретцки по числу голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин провел два гола в матче "Вашингтона" против "Нью-Йорк Айлендерс", теперь на его счету 826 голов против рекордных 894 у Гретцки.

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