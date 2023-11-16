Правительство увеличило квоты на экспорт удобрений до 30 ноября на 2,2 млн т

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство увеличило действующие до 30 ноября 2023 года квоты на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн. Такое постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 14 ноября.

В том числе квота на вывоз азотных удобрений (карбамида, карбамидо-аммиачной смеси, аммиачной селитры) вырастет на 819,5 тысячи тонн, сложных удобрений - на 1,39 млн тонн.

Общий объем экспортных квот на период с 1 июня по 30 ноября в результате превысит 18,5 млн тонн.

Решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка, отмечает пресс-служба правительства.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Их планируется вновь продлить на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,95 млн тонн. Решение было поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию.

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) летом предлагала перейти от квотирования к лицензированию экспорта удобрений, не ограниченному квотами.