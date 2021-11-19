Встреча Путина с членами СПЧ пройдет 9 декабря онлайн

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретится с членами Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря, сообщили "Интерфаксу" члены Совета Николай Сванидзе и Ева Меркачева.

Встреча пройдет в онлайн-формате, уточнил Сванидзе.

Подобные встречи обычно проходят в конце года. 15 ноября член СПЧ Андрей Бабушкин говорил, что встреча намечена на 10 декабря, День прав человека, а формат ее определит сам Путин. В 2020 году подобное мероприятие прошло 10 декабря.

Ранее члены СПЧ говорили "Интерфаксу", что намерены обсудить с президентом проблему пыток заключенных, необходимость изменить о СМИ-иноагентах, а также дело ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.

Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов 21 октября обратил внимание Путина на недостатки закона о СМИ-иноагентов. Президент согласился, что закон можно изучить на предмет размытости формулировок и доработать.

На прошлой встрече с членами СПЧ Путин уже обещал поручить чиновникам своей администрации проанализировать принятые законы об НКО-иноагентах, чтобы они не мешали организациям работать. Тогда доработать эти законы предлагал председатель Совета Валерий Фадеев.