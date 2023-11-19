Керчь частично обесточена из-за шквального ветра

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Несколько микрорайонов Керчи в Крыму обесточены из-за шквального ветра, который повредил линии электропередач, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"Керченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены", - написал он в своем телеграм-канале.

Брусаков сообщил, что в городе создан штаб, который координирует работу аварийных служб по устранению последствий шторма.

Он уточнил, что Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства точечно устраняет аварии на поврежденных трубопроводах, они не повлияли на работу котельных и теплопунктов.

Ветер, по данным Брусакова, повалил около 20 деревьев на территории Керчи.

Ранее крымское управление МЧС объявило в республике штормовое предупреждение на субботу и воскресенье.