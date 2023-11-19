Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Керчь частично обесточена из-за шквального ветра

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Несколько микрорайонов Керчи в Крыму обесточены из-за шквального ветра, который повредил линии электропередач, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"Керченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены", - написал он в своем телеграм-канале.

Брусаков сообщил, что в городе создан штаб, который координирует работу аварийных служб по устранению последствий шторма.

Он уточнил, что Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства точечно устраняет аварии на поврежденных трубопроводах, они не повлияли на работу котельных и теплопунктов.

Ветер, по данным Брусакова, повалил около 20 деревьев на территории Керчи.

Ранее крымское управление МЧС объявило в республике штормовое предупреждение на субботу и воскресенье.

Крым Керчь Святослав Брусаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС введен в Новокузнецке из-за последствий урагана

Поваленное ветром дерево убило двух человек в Новокузнецке

В Красноярском крае из-за урагана без света остаются почти 35 тыс. человек

В Красноярском крае из-за урагана без света остаются почти 35 тыс. человек

Непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч абонентов

Непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч абонентов

Что произошло за день: суббота, 18 ноября

МИД РФ предупредил чешского дипломата об ответных мерах в отношении имущества Чехии

Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Иноагентами признаны Илья Бер и The Moscow Times

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });