Более 50 тыс. человек остались без света в Крыму из-за непогоды

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Непогода оставила без энергоснабжения более пятидесяти тысяч человек на территории Крыма, сообщает в воскресенье Минэнерго России.

"С утра 19.11.2023 происходят массовые отключения электросетевых объектов ГУП "Крымэнерго", без электроснабжения на 13:00 остаются потребители численностью населения около 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Без энергоснабжения остались 88 населенных пунктов - отключены 47 высоковольтных линий (ВЛ) 6-10 кВ, 689 трансформаторных подстанций, 872 ВЛ напряжением 0,4 кВ. Причиной аварий стал порывистый ветер скоростью до 30 м/с, уточнили в Минэнерго.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на субботу и воскресенье.