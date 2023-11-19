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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Более 50 тыс. человек остались без света в Крыму из-за непогоды

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Непогода оставила без энергоснабжения более пятидесяти тысяч человек на территории Крыма, сообщает в воскресенье Минэнерго России.

"С утра 19.11.2023 происходят массовые отключения электросетевых объектов ГУП "Крымэнерго", без электроснабжения на 13:00 остаются потребители численностью населения около 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Без энергоснабжения остались 88 населенных пунктов - отключены 47 высоковольтных линий (ВЛ) 6-10 кВ, 689 трансформаторных подстанций, 872 ВЛ напряжением 0,4 кВ. Причиной аварий стал порывистый ветер скоростью до 30 м/с, уточнили в Минэнерго.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на субботу и воскресенье.

Крым
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