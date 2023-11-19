Путин примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки" 22 ноября

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе примет участие в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября, а также в мероприятии по линии ОДКБ в Минске.

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) был озвучен график президента на предстоящую неделю. В частности, ожидается, что он примет участие в виртуальном саммите G20, а также примет участие в мероприятии по линии ОДКБ в Минске.

В Москве глава государства примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано и участие президента РФ в конференции по искусственному интеллекту.

В графике Путина на будущей неделе - вопросы общественного транспорта в регионах, совещание с членами правительства, а также поздравление налоговиков с профессиональным праздником.