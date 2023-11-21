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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Речь идет о периоде январь-октябрь

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%
Владимир Путин и руководитель ФНС Даниил Егоров (справа налево) во время встречи в Ново-Огарево
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Поступление налогов в консолидированный бюджет России в январе-октябре 2023 года выросло к тому же периоду 2022 года примерно на 10%.

"Если говорить о том, что мы видим по результатам 10 месяцев, то мы уже вышли на 37,6 триллиона. Это плюс, по сути, 3,6 триллиона рублей к прошлому году", - сказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 20 ноября поздно вечером в Ново-Огареве.

По итогам года ФНС ожидает роста на уровне 9%.

"У нас в том году было 42 трлн рублей - общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46 (трлн руб. - ИФ). То есть мы четыре триллиона плюсом будем иметь", - отметил Егоров.

Президент задал главе ФНС вопрос о динамике ненефтегазовых доходов. По словам Егорова, поступление налога на прибыль растет на 20%, НДС - на 11%, страховые взносы - на 29% (с учетом отсроченных платежей за прошлый год), НДФЛ - на 13%.

ФНС Владимир Путин Даниил Егоров
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