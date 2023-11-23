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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Минтранс заявил, что реконструкция аэродромов в ДФО укладывается в сроки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Реконструкция и строительство аэродромной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе проводится в сроки, утвержденные паспортом федерального проекта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерального Минтранса.

Ранее на этой неделе вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал недовольство ходом реконструкции в Забайкальском крае аэропортов Чара и Чита (Кадала). Идут "постоянные переносы сроков, происходит удорожание проектов", пожаловался он журналистам. Минтранс попросили прокомментировать его слова.

"... Работы в аэропортах Благовещенск, Чара и Магадан будут завершены до конца 2024 года. Более того, взлетно-посадочные полосы в Благовещенске и Чаре планируется ввести с опережением срока в декабре 2023 года", - сказал представитель федерального ведомства.

Под контролем ФКУ "Ространсмодернизация" ведется реконструкция 18 аэропортов в ДФО, добавил он. В аэропортах Якутск, Вилюйск, Черский и Певек работы уже завершены.

"В 2023 году будет завершена реконструкция ВПП в Усть-Нере, Петропавловске-Камчатском (Елизово), Усть-Камчатске. В аэропорту Благовещенска завершена укладка ВПП, ведется подготовка документов на ввод в эксплуатацию", - сообщил представитель Минтранса.

В следующем году, по его словам, работы продолжатся в аэропортах Полярный, Мирный, Охотск, Беринговский.

Кадала - аэропорт федерального значения, расположенный в 18 км от центра Читы.

Аэропорт Чара расположен в 2 км к северо-востоку от одноименного поселка в Каларском округе Забайкальского края. Сообщалось, что обновление аэропорта необходимо для разработки Удокана, в частности для доставки сотрудников и оборудования. Краевые власти в апреле анонсировали, что реконструкция аэропорта завершится в конце 2023 года.

ДФО Минтранс Чита Юрий Трутнев Кадала Чара
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