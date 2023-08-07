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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Новый терминал стоимостью 12,5 млрд рублей открыли в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Аэровокзальный комплекс, в строительство которого вложили 12,5 млрд рублей, 7 августа ввели в эксплуатацию в международном аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым рейсом, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта.

"Грандиозный проект "Аэровокзальный комплекс" завершен! Это историческое событие, потому что аэровокзал будет обслуживать наш Сахалин несколько десятилетий и будет давать возможность для его развития. Пять миллионов человек - такая годовая мощность у нашего (нового - ИФ) аэровокзала, а была 1-1,5 млн человек", - заявил на церемонии открытия терминала губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он добавил, что запуск терминала "дает Южно-Сахалинску возможность превратиться в большой пассажирский и грузовой транзитный хаб".

Компания "МТС" сообщила журналистам, что построила внутри нового комплекса масштабную телеком-сеть, благодаря чему пассажиры и сотрудники могут пользоваться высокоскоростным интернетом на всей территории терминала.

Новый терминал стал самым большим в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Площадь терминала составляет почти 47,5 тысяч кв. м. Его планируемая пропускная мощность: на внутренних линиях - 1 тысяча пассажиров в час, на международных - 600 пассажиров в час. Объем инвестиций, вложенный в его строительство, составил 12,5 млрд рублей.

Терминал оснащен 6 телескопическими трапами, 24 стойками регистрации, 50 кабинами паспортного контроля, 11 выходами на посадку, 21 точкой торговли. Передвижение по территории аэровокзала обеспечивают пять эскалаторов и четыре подъемника, а также 23 лифта.

Новый терминал возвели рядом с ныне действующим аэровокзалом.

Строительство терминала в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен.

В марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор для окончания строительства этого объекта. Им стало ООО "Красинвест" с предложением 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на 2023 год в связи с тем, что из-за санкций пришлось искать новых поставщиков оборудования.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% - доля "Красинвеста", 49% - Минимущества Сахалинской области.

Московское ООО "Региональная строительная компания" в настоящее время строит в аэропорту взлётно-посадочную полосу (ВПП) длиной 3,4 км и шириной 60 метров, ее планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Новая полоса будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке). Существующую ВПП длиной 2,7 км, которая была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс, планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.

В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области. В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек.

Южно-Сахалинск
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