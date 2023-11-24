Аксенов сообщил, что до строительства Крымского моста обсуждалась прокладка тоннеля

Сейчас планов строить тоннель под Керченским заливом нет, добавил он

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о возможном строительстве тоннеля под Керченским проливом с участием китайской стороны.

"Это вранье. Нет таких планов", - написал он в Telegram, комментируя публикацию Washington Post.

"Действительно, до реализации проекта по строительству Крымского моста были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант – мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив", - объяснил Аксенов.

The Washington Post сообщила со ссылкой на украинские источники, что российские и китайские менеджеры со связями с государством вплоть до конца октября проводили тайные переговоры о возможном строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом с привлечением российско-китайского консорциума.