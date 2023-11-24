Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Аксенов сообщил, что до строительства Крымского моста обсуждалась прокладка тоннеля

Сейчас планов строить тоннель под Керченским заливом нет, добавил он

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о возможном строительстве тоннеля под Керченским проливом с участием китайской стороны.

"Это вранье. Нет таких планов", - написал он в Telegram, комментируя публикацию Washington Post.

"Действительно, до реализации проекта по строительству Крымского моста были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант – мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив", - объяснил Аксенов.

The Washington Post сообщила со ссылкой на украинские источники, что российские и китайские менеджеры со связями с государством вплоть до конца октября проводили тайные переговоры о возможном строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом с привлечением российско-китайского консорциума.

Washington Post Крым Сергей Аксенов Керченский пролив Китай Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Что произошло за день: пятница, 24 ноября

Правительство утвердило изменения в области воинского учета

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

Сильный снегопад ожидается в Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября

В Кремле раскритиковали идею НАТО о создании "военного шенгена"

Wildberries ожидает серьезных убытков из-за проверки силовиками склада компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });