Последний поврежденный пролет автомобильной части Крымского моста демонтируют в пятницу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Последний поврежденный при взрыве пролет автомобильной части Крымского моста будет демонтирован в пятницу, 20 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росавтодора.

"Ограничения движения автотранспорта 20 января связаны с демонтажом четвертого поврежденного пролета левой стороны автодорожной части Крымского моста", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минтранс РФ сообщил о введении ограничений в движении транспорта на автоподходах к Крымскому мосту в пятницу с 12:00 с полным закрытием автодорожной части моста с 13:00 до 18:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

В последний раз движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничивалось на четыре часа во вторник для проведения ремонтных работ. Мост закрывали для ремонта левых полос автомобильной части Крымского моста (в направлении из Крыма в Краснодарский край) - демонтажа третьего из четырех пролетов, поврежденного при взрыве 8 октября 2022 года.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря. На их место 10 и 14 января надвинули два новых пролета. В феврале все четыре новых пролета будут установлены в проектное положение.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.