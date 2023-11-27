Шторм на Черноморском побережье. Главное к этому часу.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Шторм с ураганным ветром порывами до 40 м/с обрушился на Черноморское побережье России вечером 26 ноября.

Наиболее трудная ситуация в Крыму. По данным МЧС, один человек пропал без вести, четверо получили различные травмы. Минздрав сообщает, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек, двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. В Евпатории и Сакском районе эвакуированы 311 человек.

Также сообщалось, что на полуострове почти 500 тыс. человек остались без света из-за отключений линий электропередачи.

Жители Черноморского района Крыма остались без воды и теплоснабжения из-за отсутствия электричества на насосных станциях.

В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру. Подтоплены дороги, повалены деревья и сорваны крыши. В Крыму и Севастополе остановлено движение троллейбусов. Дорога Судак - Морское в Крыму перекрыта из-за затопления. Перекрыто движение на участке дороги Саки - Евпатория, организован объезд.

Действует штормовое предупреждение. Власти собрали оперативные штабы. Понедельник, 27 ноября, объявили выходным в Крыму и Севастополе.

Также непогода пришла в Краснодарский край. Штормовое предупреждение было объявлено еще 22 ноября и продлено до 27 ноября включительно.

В Анапе действует режим повышенной готовности. Шторм сорвал с якорной стоянки сухогруз под флагом Белиза и выбросил на мель вблизи Анапы, на борту 21 человек.

"Каспийский трубопроводный консорциум" остановил погрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска из-за неблагоприятных условий.

Непогода также затронула другие южные районы России. В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за непогоды. Более полумиллиона человек остались без света в Донецкой народной республике, мэр Донецка сообщил, что на утро понедельника без света остались порядка 190 тысяч жителей города.