Высота волн в Черном море в порту Туапсе достигла шести метров

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сильный тягун (один из видов морских прибрежных течений) и волны высотой шесть метров зафиксированы в Черном море в порту Туапсе, сообщает телеграм-канал Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник.

"В 8:30 мск 27 ноября в открытой части порта акватории порта Туапсе наблюдается высота волн 6 м и сильный тягун", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. В Крымском, Северском и Абинском районах, городе Горячий Ключ, а также на Черноморском побережье возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.