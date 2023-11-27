В РСТ заявили, что туристы в Крыму и на Кубани не пострадали из-за шторма

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Отели Крыма получили небольшие повреждения из-за шторма, в Евпатории из-за затопления одного из объектов пришлось переселять туристов, но в целом непогода на Черноморском побережье не оказала серьезного влияния на туристическую отрасль, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В Сочи стихия действительно разгулялась не на шутку, но были предупреждения, и главное, никто из туристов не пострадал. Сейчас идет расчистка улиц, убираются ветки, упавшие деревья. Вчера порядка десяти рейсов в Сочи были вынуждены уйти на запасные аэродромы, но сегодня, в понедельник, местный аэропорт работает в штатном режиме. Как в принципе и весь курорт", - заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Генеральный директор сочинского туроператора "Ривьера" Бэлла Тарасова также отметила, что шторм затронул практически все черноморское побережье, но большая часть курорта Сочи работает штатно.

"Но его ждали, экстренные службы были готовы, как и жители, и туристы. Стихия коснулась отдельных районов, город все-таки очень большой, и подавляющая его часть работает в обычном режиме. У нас понедельник не объявляли нерабочим днем, как в Крыму, люди добрались нормально на работу, все спокойно, туристов отправляем и принимаем. Люди улетают авиарейсами и поездами, здесь все как обычно", - сказала она.

По словам директора крымского туроператора "Ласпи" Елены Баженовой, обстановка на полуострове нормальная.

"Ситуация в реальности спокойнее, чем кадры в соцсетях, которые фиксируют какой-то один конкретный момент. В целом в это время года сильный шторм или ураган в Крыму - обычное явление, курорты в целом к ним готовы. Сложнее там, где низкий берег, например, в Евпатории, есть подтопления и разрушения, из некоторых отелей пришлось эвакуировать гостей", - отметила она.

"В отеле "Мрия" сообщили, что смыло гальку в море, в санатории "Форос" повыбивало плитку на дорожках. В "Форосе" есть прибрежные корпуса и во избежание проблем людей переселили в другие номера. В севастопольской "Бухте мечты", которая расположена прямо на берегу, сильно подтопило spa-зону, но с самими апартаментами все нормально, потому что они расположены высоко. Самое грустное - разбита волной такая достопримечательность Севастополя, как "Аквариум", один из старейших в Европе, первый вообще в России. Многие его обитатели, к сожалению, погибли", - сказала Баженова.

По ее словам, туристов в Крыму сейчас больше, чем в тот же период год назад.

"Осенью 2022 года после подрыва на Крымском мосту было сильное падение спроса. Сейчас люди едут довольно активно, прежде всего сами крымчане и жители Краснодарского края, хотя глубина бронирований небольшая. В некоторых популярных отелях нет свободных номеров на определенные даты", - заметила она.

Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский добавил, что серьезных разрушений на полуострове нет, но ликвидация последствий урагана займет какое-то время.

Ранее 27 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что туроператорам пока не поступали просьбы досрочно прервать отдых в связи с непогодой от туристов, отдыхающих в Краснодарском крае и Крыму. По словам представителей крупных туроператоров, их клиенты пережидали непогоду в отелях.

По данным АТОР, на курортах Черноморского побережья России отдыхают сейчас 50-70 тысяч организованных туристов.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. На полуострове один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. Около 500 тысяч человек остались без света.

На Черноморском побережье Краснодарского края с 25 ноября также бушует непогода - смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. На Черном море - сильный шторм с высотой волн до 6-7 метров. Сообщалось о двух погибших в регионе. Ветром повалило десятки деревьев, есть разрушения на железной дороге, пострадали крыши домов. В воскресенье часть самолетов ушла на запасные аэродромы.