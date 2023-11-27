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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Минтранс сообщил о штатной работе федеральных трасс в Крыму и на Кубани

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные трассы в Краснодарском крае и в Крыму работают в штатном режиме, затруднений в движении нет, сообщил федеральный Минтранс.

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По данным министерства, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию.

"Возможны небольшие корректировки в расписании рейсов, вызванные штормом и возможным поздним прибытием рейсов из других аэропортов России", - отмечается в сообщении.

Минтранс сообщил, что по поручению президента координирует работы по ликвидации последствий непогоды в регионах.

26 ноября экипажи 10 рейсов для обеспечения безопасности полетов решили вместо посадки в Сочи уйти на запасные аэродромы. К 3:00 по Москве 27 ноября девять из них вернулись в аэропорт Сочи. При этом восемь рейсов обслужены и отправлены в города назначения. Один борт готовится к вылету из Минеральных Вод в Сочи, еще один рейс ожидает вылета из аэропорта Сочи.

Железнодорожники занимаются восстановлением движения поездов в Краснодарском крае, сообщил Минтранс. Уже открыто движение по одному пути на участке Лазаревская - разъезд Водопадный, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги. В пути следования задерживаются 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе - Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще 6 поездов.

Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме. Задержанный ранее в Туапсе из-за размыва путей поезд 315/316 Симферополь - Адлер в 13:45 понедельника отправился к месту назначения.

Капитаны морских портов, получив прогноз Росгидромета о шторме в Черном море своевременно вывели для штормования из небезопасных зон на рейды и в море, добавили в федеральном ведомстве. Работа Керченской паромной переправы из-за шторма была приостановлена.

Шторм в Сочи

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Крым Минтранс Росгидромет Сочи Кубань Краснодарский край
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