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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

На Кубани восстановили электроснабжение после шторма, а в Крыму - отопление

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае полностью восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение, а в Крыму - теплоснабжение, сообщило федеральное МЧС.

По данным ведомства, в Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет, на месте работает оценочная комиссия.

Специалисты также продолжают работать в зоне подтоплений и в других регионах юга России.

"В Республике Крым, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и городе Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка. Эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, из зон подтоплений Южного федерального округа", - уточняется в сообщении.

Продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и энергоснабжения в шести субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населенных пунктах.

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Крым МЧС Краснодарский край Ростовская область ЮФО ДНР
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