Электроснабжение на юге РФ планируют полностью восстановить в среду

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Без электроснабжения в регионах юга России и Северного Кавказа остается 346 тысяч человек, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24".

"Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, республике Дагестан и в Ростовской области", - сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что продолжается восстановление электроснабжения в Крыму, где без света остаются 100 тыс. человек. Энергоснабжение в республике будет восстановлено завтра к обеду, добавил министр.

В Донецкой народной республике без света остаются 180 тыс. человек, в Луганской народной республике - 136 тыс. человек "Работы там закончатся завтра", - уточнил Шульгинов.

Кроме того, до конца сегодняшних суток будет полностью восстановлено электроснабжение Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника непогода оставила без электроэнергии почти 2 млн жителей восьми южных регионов России. Суммарно к аварийно-восстановительным работам было привлечено 680 бригад (более 2,1 тыс. человек). К вечеру понедельника удалось восстановить энергоснабжение почти 1 млн человек.