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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Около 100 тыс. жителей Крыма остаются без электричества после урагана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Около 100 тысяч человек остаются без электроснабжения в Крыму утром во вторник, восстановить его планируется к вечеру, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На утро 93 тысячи человек пока находятся без электроэнергии, 245 сел с нарушением водоснабжения, из 125 котельных, которые были обесточены, восстановлено отопление на 52...Темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия к концу дня будет восстановлена в полном объеме", - сказал Аксенов в видеокомментарии, размещенном в его телеграм-канале во вторник.

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По его словам, подтопленными остаются 93 домовладения в Евпатории, вода постепенно сходит. Сложной он назвал ситуацию в поселке Героевское, к которому затруднен проезд из-за повреждения дороги. Всего по Крыму зафиксировано повреждение 739 кровель зданий, многих берегоукрепительных сооружений и набережных.

Власти намерены к 12:00 по Москве предоставить предварительный расчет ущерба для обращения за поддержкой на федеральный уровень, отметил Аксенов.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным, в наиболее пострадавших муниципалитетах ввели режим ЧС.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, 10 пострадали, в Севастополе за медпомощью обратились пятеро. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.

Крым Сергей Аксенов
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