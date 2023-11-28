Путин заявил о новых инструментах поддержки суверенного предпринимательства в РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал российских бизнесменов вкладывать деньги в национальную экономику и пообещал поддержку таким предпринимателям.

"Будем наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, для этого у нас сейчас появляются принципиально новые инструменты", - сказал Путин, обращаясь в режиме видео-конференц-связи к участникам Всемирного русского народного собора.

"Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производства, участвуйте в подготовке кадров, и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний ", - призвал Путин.