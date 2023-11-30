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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил российской стороне освобождение двух гражданок РФ, находившихся в заложниках у движения ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МККК подтвердил передачу им хамасовцами наших двух гражданок", - сказала Захарова журналистам.

Накануне в ХАМАС заявили об освобождении двух заложников из числа граждан РФ.

В заявлении отмечалось, что их освободили в ответ на запрос российской стороны.

МККК МИД РФ Мария Захарова
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