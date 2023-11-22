Утвержден список документов для подачи в Центризбирком при выдвижении в президенты

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком утвердил перечень документов, которые должны будут представить в комиссию кандидаты на предстоящих выборах президента России.

В частности, утверждены перечень и формы документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК при проведении выборов.

Также были утверждены формы удостоверений зарегистрированного кандидата на должность президента , доверенного лица, назначенного кандидатом на должность президента, и доверенного лица политической партии, выдвинувшей кандидата на эту должность, а также форма удостоверения об избрании президентом России.

Ранее ЦИК утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах.

Выборы должны пройти в марте 2024 года.