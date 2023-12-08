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Птицеводы надеются, что экспорт мяса птицы не запретят

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Птицеводы рассчитывают, что объявленные Минсельхозом инициативы по запрету экспорта мяса птицы не будут реализованы и останутся на уровне обсуждения.

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"Что касается инициатив, которые обсуждались по запрету экспорта. Мы очень надеемся, что все-таки это останется на уровне обсуждения. Прорабатывая этот вопрос с нашими регуляторами, мы попытались донести все те риски, которые могут встать перед отраслью в связи с такими решениями, мы, повторюсь, очень надеемся, что никакого нормативного ограничения экспорта не увидим", - заявил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на конференции "Агрохолдинги России", организованной журналом "Агроинвестор".

Минсельхоз в октябре предложил запретить экспорт некоторых видов мяса птицы и пищевых яиц на полгода. Эту меру предполагалось ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Пока решение по этому поводу не принято. В ноябрьском сообщении о решениях подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, поддержавшей ряд других инициатив Минсельхоза, о судьбе этого предложения упомянуто не было.

Как подчеркнул Лахтюхов, экспорт на сегодняшний день является едва ли не единственным драйвером привлечения инвестиций в отрасль. Кроме того, он будет поддерживать экономику предприятий при росте производства продукции в будущем.

По его оценке, в этом году производство мяса птицы в стране будет не меньше прошлогоднего - более 7 млн тонн (в живом весе). При этом он напомнил, что прошлый год был прорывным - производство выросло почти на 5%. "Отрасль не ставила задачу каждый год давать рост по 5%, это, думаю, понятно. Но сейчас мы видим опережающий рост спроса на птицеводческую продукцию и ее потребления, к которым, честно скажу, мы не были готовы. Понимая это, мы планируем, что в следующем году прирост будет действительно достаточно серьезным", - прогнозирует Лахтюхов.

В этой ситуации, отметил он, для сохранения экономики предприятий потребуется экспорт. "Дополнительные объемы нужно будет куда-то девать. И вот здесь как раз экспорт и может стать таким демпфирующим механизмом, который позволит, с одной стороны, обеспечить в полной мере продовольственную безопасность нашей страны, ну и оперативно регулировать наличие в тех или иных объемах излишков на нашем рынке", - заявил он.

Минсельхоз Сергей Лахтюхов Генпрокуратура Национальный союз птицеводов
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