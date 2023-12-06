В РФ прорабатывают вопрос об обнулении импортных пошлин на ряд видов курятины и яйца

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, заявивший ранее, что может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на яйца, прорабатывает такое же решение и в отношении некоторых видов курятины.

"Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Минсельхоз отмечает, что за 10 месяцев производство мяса птицы в сельхозорганизациях увеличилось до 5,37 млн тонн, яиц - до 31,74 млрд штук. Положительная динамика сохранится, прогнозирует Минсельхоз.

"Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Минсельхоз напомнил, что речь идет о том, что с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов, с 1 декабря расширены направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств, ведется совместная работа с Минпромторгом по переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, ФАС проводит проверки производителей мяса курицы и яиц.

При этом отмечается, что в настоящее время цены на куриное мясо стабилизировались и за последнюю неделю, по данным Росстата, показали некоторое снижение.

Как сообщалось, с 28 ноября по 4 декабря потребительские цены на курятину снизились на 0,1%. Рост цен на яйца замедлился до 4,2% против 4,4% неделей ранее.

Между тем, как заявила на прошлой неделе заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова в комментарии к планам обнулить пошлину на импорт яиц, птицеводы категорически против таких намерений. "Нам нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который у нас сложился годами", - сказала она.