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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Росздравнадзор не отмечает роста цен на препараты от насморка

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Значимого роста цен на препараты от насморка из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) не отмечается, сообщили в Росздравнадзоре.

"Ряд препаратов, например, с МНН (международным непатентованным наименованием - ИФ) ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся огромными партиями, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Отмечается, что на рынке присутствует огромное количество сосудосуживающих препаратов в форме спреев и капель с разными действующими веществами, такими как ксилометазолин, оксиметазолин и другими. Большая доля из них - от отечественных производителей.

"Если конкретная аптека нарушает правила, необоснованно повышая цены на препараты ЖНВЛП, это может иметь предусмотренные законом негативные последствия. При этом цены по отдельным препаратам, не входящим в перечень ЖНВЛП, могут иметь определенные колебания, которые не оказывают влияния на рынок в целом в связи со своей 100-процентной взаимозаменяемостью с любыми другими препаратами группы", - добавили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в столице якобы отмечается дефицит препаратов от насморка; из-за этого аптеки увеличили цены на назальные препараты.

Росздравнадзор
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