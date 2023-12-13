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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Бананы в России за неделю подешевели впервые с конца октября

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В России за неделю с 5 по 11 декабря бананы подешевели на 0,2%, сообщил Росстат.

Это первое снижение цен с конца октября. Неделей ранее статведомство еще фиксировало рост цен на них на 0,9%.

В целом же потребительские цены на плодоовощную продукцию за минувшую неделю выросли на 1,8%. .

По сравнению с предыдущей неделей (на 1,9%) темпы подорожания замедлились.

Так, цены на огурцы выросли на 9,6% (на 10,4% неделей ранее), морковь - на 1,2% (на 0,3%), лук - на 1% (на 0,3%), , яблоки - на 0,8% (на 0,3%), капусту - на 0,7% (на 0,9%), помидоры и картофель - 0,3% (на 0,5%). Свекла подорожала на 0,9%, на предыдущей неделе цена на нее снизилась на 0,2%.

Как уточнил Росстат, цены на огурцы в 20 регионах повысились на 0,6-6%, в 39 - на 6,1-12%, в 26 - на 12,1-19,3%.

В то же время бананы сохраняют лидерство по темпам роста цен среди плодоовощной продукции с начала года - на 45,4%. Цены на помидоры выросли на 44,1%, капусту - на 25%, яблоки - на 18%, морковь - на 11,5%, свеклу - на 9,7%, лук - на 7,3%. Цены на огурцы стали ниже, чем в начале года, на 2,3%, на картофель - на 16,7%.

Росстат
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