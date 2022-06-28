Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Резидентам РФ разрешат получить права акционеров в компаниях, которыми владеют через КИКи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Резиденты России смогут напрямую временно получить права акционера и участника в российских компаниях, которыми сейчас владеют через контролируемые иностранные компании (КИК) в "недружественных" юрисдикциях, следует из поправок, внесенных правительством в Госдуму.

Как следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс", обязательные условия для получения таких прав: КИК им принадлежит более чем на 50%, а сама иностранная компания действует или бездействует, нарушая права российской структуры или своих контролирующих лиц.

Поправки предлагается внести в правительственный законопроект № 136059-8 о мерах налоговой поддержки для бизнеса.

Сейчас статус контролирующего лица КИК могут получить юридическое лицо, гражданин, владеющие в ней долей от 25%. Если же такая структура минимум наполовину принадлежит российским резидентам, то бенефициарами признаются владельцы долей от 10%. Отчитываться о наличии КИК юридические лица должны до 20 марта, а физлица - до 30 апреля.

Исполнившие эту обязанность по итогам 2021 года могут получить новую опцию по управлению своими активами, если владеют российскими компаниями через принадлежащую им более чем наполовину КИК в "недружественной" юрисдикции. Они, с согласия налогового органа, смогут до конца 2022 года осуществлять права акционера, участника в российской компании самостоятельно или через уполномоченное лицо. Для этого нужно будет обратиться с заявлением в налоговый орган, в котором описать, как КИК нарушает права российской структуры или своих контролирующих лиц.

В случае удовлетворения такого заявления российская компания должна будет опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц данные о контролирующем лице (контролирующих лицах), которое осуществляет права его акционера или участника, о лице, уполномоченном действовать от имени нескольких контролирующих лиц. ФНС в свою очередь будет вести публичный список организаций, в отношении которых контролирующие лица осуществляют права акционера, участника, говорится в поправках.

Однако полномочия у лица, перехватившего права акционера, будут урезанными. Оно не сможет голосовать за изменение устава, в том числе в части определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, за реорганизацию и ликвидацию компании, изменение размера ее уставного капитала и т.д. Такое лицо не сможет отчуждать акции, доли компании, передавать их в залог, а также будет не вправе подавать организации заявление о продаже принадлежащих КИК акций в случае принятия решения организацией о приобретении размещенных акций, предъявлять требование о выкупе акций организации, принадлежащих КИК, а также подавать заявление о выходе из организации, являющейся обществом с ограниченной ответственностью.

В соответствии с поправками, до конца 2022 года не выплачиваются: прибыль ООО, дивиденды по акциям АО в пользу КИК в течение срока осуществления прав участника организации контролирующим лицом.

Правиельство Госдума КИК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Таможенная подкомиссия одобрила корректировку формулы экспортных пошлин на зерно

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

США ввели запрет на импорт золота из России

США ввели запрет на импорт золота из России

Евро опустился ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года

Минфин США ввел санкции против "КАМАЗ" и ОАК

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });