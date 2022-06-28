Резидентам РФ разрешат получить права акционеров в компаниях, которыми владеют через КИКи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Резиденты России смогут напрямую временно получить права акционера и участника в российских компаниях, которыми сейчас владеют через контролируемые иностранные компании (КИК) в "недружественных" юрисдикциях, следует из поправок, внесенных правительством в Госдуму.

Как следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс", обязательные условия для получения таких прав: КИК им принадлежит более чем на 50%, а сама иностранная компания действует или бездействует, нарушая права российской структуры или своих контролирующих лиц.

Поправки предлагается внести в правительственный законопроект № 136059-8 о мерах налоговой поддержки для бизнеса.

Сейчас статус контролирующего лица КИК могут получить юридическое лицо, гражданин, владеющие в ней долей от 25%. Если же такая структура минимум наполовину принадлежит российским резидентам, то бенефициарами признаются владельцы долей от 10%. Отчитываться о наличии КИК юридические лица должны до 20 марта, а физлица - до 30 апреля.

Исполнившие эту обязанность по итогам 2021 года могут получить новую опцию по управлению своими активами, если владеют российскими компаниями через принадлежащую им более чем наполовину КИК в "недружественной" юрисдикции. Они, с согласия налогового органа, смогут до конца 2022 года осуществлять права акционера, участника в российской компании самостоятельно или через уполномоченное лицо. Для этого нужно будет обратиться с заявлением в налоговый орган, в котором описать, как КИК нарушает права российской структуры или своих контролирующих лиц.

В случае удовлетворения такого заявления российская компания должна будет опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц данные о контролирующем лице (контролирующих лицах), которое осуществляет права его акционера или участника, о лице, уполномоченном действовать от имени нескольких контролирующих лиц. ФНС в свою очередь будет вести публичный список организаций, в отношении которых контролирующие лица осуществляют права акционера, участника, говорится в поправках.

Однако полномочия у лица, перехватившего права акционера, будут урезанными. Оно не сможет голосовать за изменение устава, в том числе в части определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, за реорганизацию и ликвидацию компании, изменение размера ее уставного капитала и т.д. Такое лицо не сможет отчуждать акции, доли компании, передавать их в залог, а также будет не вправе подавать организации заявление о продаже принадлежащих КИК акций в случае принятия решения организацией о приобретении размещенных акций, предъявлять требование о выкупе акций организации, принадлежащих КИК, а также подавать заявление о выходе из организации, являющейся обществом с ограниченной ответственностью.

В соответствии с поправками, до конца 2022 года не выплачиваются: прибыль ООО, дивиденды по акциям АО в пользу КИК в течение срока осуществления прав участника организации контролирующим лицом.