Резиденты РФ получат новые возможности по возврату контроля в компаниях со структурой владения через КИК

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает продлить действие механизма, позволяющего российским резидентам напрямую получить права бенефициара в отечественных компаниях, которыми они сейчас владеют через контролируемые иностранные компании (КИК) в "недружественных" юрисдикциях, и расширить его возможности. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Этот механизм появился в российском законодательстве летом 2022 года, введен на срок до конца 2023 года. Он доступен резидентам РФ, которым КИК принадлежит более чем на 50%, но при этом действует или бездействует, нарушая их интересы. Чтобы воспользоваться им, нужно было отчитаться о наличии таких КИК по итогам 2021 года, то есть весной 2022 года.

По словам Торосова, Минэкономразвития предлагает распространить этот механизм и на КИК, раскрытые позже, а также в целом продлить действие этого механизма на 2024 год. Это позволит расширить круг лиц, которые могут им воспользоваться.

С этой же целью министерство готово снизить требуемый уровень владения резидентов РФ в КИК. "Предлагаем снизить порог участия российского бенефициара с 50% до 30%, который может воспользоваться этой нормой для получения права акционера в российской компании", - сказал Торосов.

Готово Минэкономразвития пойти и на расширение прав, которые дает применение этого механизма. Сейчас они урезанные: нельзя голосовать по вопросам изменения устава, в том числе в части определения количества, номинальной стоимости, категории или типа акций и прав, предоставляемых ими, досрочного прекращения органов управления, реорганизации и ликвидации компании, изменения ее уставного капитала и т.д.

"Если нет - это ключевое - спора в суде, [можно] дать возможность изменять или дополнять устав, утверждать устав в новой редакции или досрочно прекращать полномочия органов управления. Наверное, на это мы можем пойти. Мы морально с этим согласились внутри себя. Теперь это предлагаем рынку", - сказал Торосов.