Работа Керченской паромной переправы остановлена из-за тумана

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу в четверг утром из-за тумана, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - написал он в своем телеграм-канале.

По информации министерства, в распоряжении переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер", два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск", а также два больших автомобильных - "Лаврентий" и "Мария".

Керченская переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.