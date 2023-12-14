Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу в четверг утром после остановки на час из-за тумана, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как уточнил Лукашенко в своем телеграм-канале, переправа открыта для движения паромов с 9:50, движение было остановлено с 8:45.

По информации министерства, в распоряжении переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер", два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск", а также два больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".

Керченская переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.