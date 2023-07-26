Блинкен заявил, что действия американца Рида на Украине не повлияют на обмен заключенными

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тот факт, что ранее освобожденной из заключения в России американский гражданин Тревор Рид затем воевал добровольцем на Украине, не должно отрицательно сказаться на процессе обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это не должно иметь никакого эффекта с точки зрения последствий для наших усилий по возвращению домой Эвана Гершковича или Пола Уилана", - сказал он журналистам в ходе визита в Королевство Тонга.

Блинкен добавил: "Я считаю, что даже сейчас, когда мы сталкиваемся со всевозможными другими проблемами в наших отношениях с Россией, мы будем полны решимости продолжать работать над возвращением Эвана и Пола домой".

Телеканал CNN со ссылкой на источник ранее сообщил, что действия Рида на Украине могут оказать негативное влияние на переговоры с Москвой об освобождении других задержанных в РФ граждан США.

Как заявил собеседник телеканала, Вашингтон обеспокоен тем, что развитие событий с Ридом негативно повлияет на текущие переговоры, направленные на освобождение Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Корреспондента The Wall Street Journal Гершковича задержали в конце марта на Урале, доставили в Москву и арестовали по обвинению в шпионаже.

По версии следствия ФСБ, он по заданию США собирал сведения, составляющие гостайну, о работе одного российского оборонного предприятия. Гершкович вины не признает.

Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

США добиваются освобождения обоих и их возвращения на родину. В Москве отказываются комментировать возможные переговоры об их обмене, настаивая, что такие контакты должны происходить "без мегафонной дипломатии".