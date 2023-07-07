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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Белом доме призвали Уилана и Гершковича не терять надежду на освобождение

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала задержанных в России граждан США не терять надежду и верить, что Вашингтон сумеет им помочь.

"Наше послание Эвану Гершковичу и Полу Уилану: продолжайте верить. Мы не сдадимся, пока вы не вернетесь домой", - заявила Жан-Пьер и напомнил, что 7 июля - сотый день с момента задержания Гершковича в России.

Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович был в конце марта задержан на Урале, доставлен в Москву и арестован по обвинению в шпионаже. По версии следствия ФСБ, он по заданию США собирал сведения, составляющие гостайну, о работе одного российского оборонного предприятия. Гершкович вины не признает.

Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

США добиваются освобождения обоих и их возвращения на родину. В Москве отказываются комментировать возможные переговоры об их обмене и настаивают, что такие контакты должны происходить "без мегафонной дипломатии".

Карин Жан-Пьер США Эван Гершкович Пол Уилан
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