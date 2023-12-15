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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Новак заявил, что РФ в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля

Россия за 10 месяцев 2023 г. поставила в КНР нефти и нефтепродуктов больше, чем в 2022 г.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля - более 100 миллионов тонн, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам состоявшейся в Пекине 20-й российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Он подчеркнул, что Китай "для нас - это основной партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по торговому обороту, и по объемам сотрудничества, и по реализации совместных инвестиционных проектов как на территории России, так и Китая".

Новак сказал также, что за 10 месяцев 2023 года Россия поставила в Китай больше нефти и нефтепродуктов, чем за весь прошлый год: "У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии".

Александр Новак Китай
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