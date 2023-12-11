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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

ЦИК получил уведомление о собрании инициативной группы для выдвижения Путина

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком получил уведомление от инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году о проведении собрания 16 декабря.

"В сроки, установленные законом, ЦИК получил такое уведомление", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

9 декабря прошло собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты. Тогда секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что инициативная группа начала создание группы избирателей для выдвижения Путина и что "Единая Россия" и Общероссийский народный фронт обеспечат организацию всех необходимых процедур.

Председатель Союза театральных за деятелей, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил журналистам, что собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в зале "Зарядье".

Президентские выборы решено проводить с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком 11 декабря решил, что голосование будет организовано и на новых территориях, где действует военное положение. Руководство этих регионов, а также Минобороны и ФСБ не нашли препятствий для проведения там выборов.

Андрей Турчак Владимир Машков Единая Россия Николай Булаев Центризбирком Владимир Путин
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