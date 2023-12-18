Суд взыскал в доход РФ имущество Краснодарского завода металлоконструкций

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры Кубани об истребовании в доход государства имущественного комплекса признанного банкротом АО "Краснодарский завод металлоконструкций" (КЗМ).

Согласно решению, опубликованному в картотеке арбитражных дел в понедельник, иск мотивирован нарушением порядка перевода имущества государственных предприятий в иные формы собственности, в связи с чем первый заместитель прокурора Краснодарского края заявил об истребовании имущества в федеральную собственность.

Так, в доход государства обращены: здание деревообрабатывающего цеха, пилорама, и еще несколько нежилых зданий общей площадью почти 40 тыс. кв. метров, а также земельные участки в центре Краснодара общей площадью почти 8 гектаров.

Как сообщается в материалах дела, в соответствии с приказом Минстанкопрома СССР в 1986 году было образовано Краснодарское станкостроительное производственное объединение (КСПО), в состав которого включен Краснодарский станкостроительный завод им. Г.М. Седина (занимался производством токарно-карусельных станков и запасных частей).

В 1990 году между организацией арендаторов КСПО и Минстанкопромом СССР был заключен договор аренды имущества, по условиям которого в аренду организации с правом последующего выкупа передавались все здания, сооружения, оборудование, а также оборотные средства в сумме 136,069 млн рублей. В том же году стороны подписали допсоглашение, дополнив его пунктом о безвозмездной передаче организации арендаторов собственных оборотных средств государственного предприятия.

С целью выкупа имущества государственного предприятия между арендным предприятием КСПО им. Г.М.Седина и АО "Седин" в конце 1990 года заключен договор о сотрудничестве, согласно которому АО предоставило предприятию 36 млн рублей для выкупа государственной собственности. В счет выкупа имущества в союзный бюджет внесены 35,725 млн рублей. В 1991 году основные фонды предприятия (здания и строения, станки и иное имущество завода, необходимое для развития машиностроительной отрасли) переданы на баланс АО в счет погашения обязательств по договору о сотрудничестве.

Постановлением администрации Октябрьского района Краснодара от 25 августа 1993 года КСПО им. Г.М.Седина было ликвидировано.

В последующем на основании ряда договоров купли-продажи нежилые здания - в том числе деревообрабатывающий цех, здание пилорамы - перешли в собственность ОАО "Краснодарский завод металлоконструкций".

Прокуратура в своей позиции сослалась на постановление Совета министров СССР от 20 марта 1990 года, согласно которому сдача предприятий союзного подчинения в аренду с правом выкупа имущества может осуществляться во всех отраслях за исключением предприятий оборонных отраслей промышленности. Вместе с тем, в исторической справке государственного архива Краснодарского края сообщается, что объединение осуществляло производство токарно-карусельных, а также иных тяжелых станков, станков с числовым программным управлением, используемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса и необходимых для оборонной промышленности. В период Великой Отечественной войны завод им. Г.М.Седина изготавливал военную продукцию: снаряды, ручные и противотанковые гранаты, минометы, клинки.

Арбитражный суд, проанализировав полномочия Минстанкпрома, установил, что у заместителя министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР не имелось полномочий действовать от имени арендодателя имущества объединения, поскольку права по управлению имуществом подведомственных предприятий, объединений и организаций союзного подчинения были делегированы Минстанкопрому СССР только в связи с изданием распоряжения Совета министров СССР от 21 декабря 1990 года, то есть уже после подписания указанных договора аренды и дополнения к нему. Таким образом, судом установлены нарушения действовавшего правового регулирования при передаче имущества завода в АО "Седин".

В материалах дела также сообщается, что выкуп имущества КСПО с использованием денежных средств, предоставленных арендному предприятию по заключенному с АО "Седин" договору о сотрудничестве и взаимодействии, осуществлен в нарушение статьи 98 Гражданского кодекса РСФСР, согласно которой здания, сооружения, оборудование и другое имущество, относящееся к основным средствам государственных организаций, не могут быть предметами залога и на них не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.

О наличии между сторонами указанного договора фактических залоговых отношений свидетельствует закрепленное в нем условие о том, что арендное предприятие обязано по первому требованию АО "Седин" вернуть полученные денежные средства, гарантируя их возвратность всем своим имуществом. В случае невозможности оплаты имущество арендного предприятия переходит во владение АО "Седин".

"При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о незаконном выбытии имущества КСПО им. Г.М. Седина из государственной собственности, помимо воли собственника. Договор аренды имущества КСПО им. Г.М. Седина, дополнение к нему и государственный акт о выкупе имущества государственного предприятия противоречат требованиям закона и нарушают публичные интересы в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем являются недействительными (ничтожными) сделками", - говорится в определении.

Краснодарский завод металлоконструкций

АО "Краснодарский завод металлоконструкций" в 2011 году ввело в эксплуатацию в Краснодаре завод металлоконструкций стоимостью 3 млрд рублей. Проектная мощность производства - 106 тыс. тонн металлоконструкций в год, более 2,3 млн кв. м арматурной сетки, 36 тыс. тонн металлоизделий. Инвесторами проекта выступали краснодарская группа "Седин" совместно с ООО "Русская горно-металлургическая компания" (входившее в украинскую корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", ИСД). Вместе с тем, завод работал не на полную мощность, испытывал проблемы со сбытом. Позже и АО "Седин" и КЗМ были признаны банкротами по решению судов.

Совладелец и гендиректор ИСД Олег Мкртчан (также бывший владелец российского футбольного клуба "Кубань") признан московским судом в августе 2019 года виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами ВЭБа и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.