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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

Минобороны РФ заявило об отражении 16 атак ВСУ на трех направлениях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на купянском направлении, пять - на краснолиманском и три - на донецком, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

" На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении "составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б"".

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - информирует ведомство.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 180 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля.

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказано в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20, говорится в пресс-релизе.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля, сказано в сообщении.

На херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б".

Российские военные уничтожили шесть беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, уничтожены склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника в 112 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16453 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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