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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Песков опроверг сообщения о нештатной ситуации на БелАЭС в 2022 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На Белорусской АЭС в 2022 году не было нештатной ситуации, там проводились пуско-наладочные работы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать публикацию о том, что в феврале 2022 года на БелАЭС произошла нештатная ситуация.

"Мне известна эта публикация. Но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией, потому что речь идет о пуско-наладочных работах, - ответил Песков. - Это не нештатная ситуация во время работы станции".

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) блоком выработано 18,5 млрд кВтч электроэнергии. Второй блок включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

Росатом БелАЭС Дмитрий Песков Гродненская область Белоруссия
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