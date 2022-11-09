Первый энергоблок БелАЭС вновь подключили к сети после полугодового перерыва

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС, который 25 апреля был отключен от сети на планово-предупредительный ремонт, в среду вновь подключен к энергосети Белоруссии, сообщило Минэнерго республики.

"9 ноября в 12:33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности, отмечается в сообщении.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич 11 октября заявил, что сроки включения в сеть первого энергоблока БелАЭС скорректированы. "Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача", - сказал Каранкевич.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт. Ранее Минэнерго заявляло, что ремонт будет завершен в конце июля.

На втором энергоблоке в конце декабря прошлого года стартовал этап физического пуска. Его ввод запланирован к концу 2022 года. Строительная готовность второго энергоблока на начало лета составляла 96%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе потребовал запустить БелАЭС на полную мощность. "Надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это все. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать", - сказал Лукашенко.