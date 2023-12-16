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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщили в Минэнерго Белоруссии в субботу.

"В рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива - в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. Реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно - с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт.

Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) блоком выработано 18,5 млрд. кВтч электроэнергии. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

Белоруссия Белорусская АЭС БелАЭС
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