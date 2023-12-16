Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт.

Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) блоком выработано 18,5 млрд. кВтч электроэнергии. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.