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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Белоруссия отложила включение в сеть первого энергоблока БелАЭС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС скорректированы, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача", - сказал Каранкевич, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что выход из планово-предупредительного ремонта, на котором находился блок, является очень важным и ответственным этапом. Минэнерго приняло решение о проведении дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС, отмечается в пресс-релизе.

Минэнерго 22 августа сообщило, что планово-предупредительный ремонт первого энергоблока БелАЭС завершен и вскоре энергоблок будет подключен к энергосети. Между тем, подключения энергоблока АЭС к белорусской энергосистеме не произошло.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт. Ранее Минэнерго заявляло, что ремонт будет завершен в конце июля.

На втором энергоблоке в конце декабря прошлого года стартовал этап физического пуска. Его ввод запланирован к концу 2022 года. Строительная готовность второго энергоблока на начало лета составляла 96%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе потребовал запустить БелАЭС на полную мощность. "Надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это все. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать", - сказал Лукашенко.

Белоруссия БелАЭС
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