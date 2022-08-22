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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

На Белорусской АЭС завершен плановый ремонт первого энергоблока

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Планово-предупредительный ремонт первого энергоблока БелАЭС завершен, вскоре энергоблок будет подключен к энергосети. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"В рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом", - говорится в сообщении.

Также проведена диагностика около 3 тыс. технологических систем и единиц оборудования. "В настоящее время на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть", - отмечается в сообщении.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт. Ранее Минэнерго заявляло, что ремонт будет завершен в конце июля.

На втором энергоблоке в конце декабря прошлого года стартовал этап физического пуска. Его ввод запланирован к концу 2022 года. Строительная готовность второго энергоблока на начало лета составляла 96%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник потребовал запустить БелАЭС на полную мощность. "Надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это все. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать", - сказал Лукашенко, принимая в понедельник нового вице-премьера, куратора ТЭК Петра Пархомчика.

Белоруссия БелАЭС
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