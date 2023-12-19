На госпрограмму поддержки университетов выделят более 31 млрд руб. в 2024 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем финансирования грантовой поддержки по госпрограмме помощи университетам "Приоритет-2030" в 2024 году составит более 31 млрд руб., ее получателями станут 118 вузов из 50 субъектов РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Там пояснили, что всего в программе "Приоритет-2030" финансирование в будущем году будет распределено среди 118 университетов. При этом 106 университетов получат базовую часть гранта в размере более 100 млн руб. каждый. От 120,3 до 288,6 млн рублей на реализацию программ развития получат 12 вузов - участников "Дальневосточного трека" программы.

Кроме того, еще 42 университета, дополнительно к базовому гранту, получат специальное финансирование в размере от 105,8 до 529,4 млн рублей каждый, суммарно на эти цели выделено 13,98 млрд руб.

В пресс-службе добавили, что общий объем финансирования базовой части гранта на будущий год составит 17,98 млрд руб. В 2023 году объем финансирования составил 13,48 млрд руб.

В Минобрнауки напомнили, что в начале 2024 года состоится дополнительный отбор вузов в программу "Приоритет-2030".

"Приоритет-2030" - государственная программа поддержки университетов. Программа направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Программа стартовала 24 июня 2021 года, предполагаемый срок ее реализации - 10 лет.