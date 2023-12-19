Что произошло за день: вторник, 19 декабря

Заседание коллегии Минобороны РФ, сбитый в Одинцовском районе дрон, "СПБ биржа" согласовала стратегию разблокировки активов клиентов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Около 490 тысяч человек в этом году поступили на службу по контракту или стали добровольцами, заявил Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он сообщил, что боевой опыт получили свыше 650 тысяч военных. Численность ВС РФ планируется увеличить до 1,5 млн человек.

- Владимир Путин призвал наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне, отметив в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, что СВО показала необходимость серьезно перестраивать работу систем связи.

- Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья. Три аэропорта Москвы днем временно ограничивали работу: "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

- Расчетный депозитарий "СПБ биржи" готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов. СПБ банк предложит вывести его из-под контроля находящейся под санкциями "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока. Предложения также включают издание OFAC специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

- Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 года. К этому же сроку должна заработать пилотная версия механизма отслеживания происхождения камней.

- Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов.

- Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. На Рейкьянесе вулканических извержений не случалось с VIII века до 2021 года, затем они возобновились. Кадры с места событий - в нашей фотогалерее.