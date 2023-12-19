На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Извержение вулкана началось в ночь на вторник на юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес вблизи столицы Рейкьявика, сообщают западные СМИ.

Вулкан стал извергаться в 22:17 понедельника по местному времени (1:17 по Москве) после серии слабых землетрясений. Бюро решило направить на место событий вертолет, чтобы установить точные масштабы природного явления.

С тех пор, как в ноябре специалисты зафиксировали в Исландии повышенную сейсмическую активность, в стране действует повышенный уровень угрозы извержения вулканов. 11 ноября власти эвакуировали четыре тысячи жителей города Гриндавик, находящегося в 40 километрах к югу от столицы.

В Исландии расположены 33 действующих вулкана - больше, чем в какой-либо иной стране Европы.

На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить - в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.