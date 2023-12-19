Три аэропорта Москвы временно ограничили работу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Работа московских аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно ограничена.

В пресс-службе "Домодедово" сообщили "Интерфаксу", что ограничения введены по решению "Государственной корпорации по организации воздушного движения" в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.

"В период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения. Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы", - заявили в "Домодедово".

Временные ограничения на использование воздушного пространства подтвердил и представитель "Жуковского". "На расписание работы в настоящее время это не влияет", - сказал он агентству.

Ранее представитель аэропорта "Внуково" сообщила, что ограничения действуют с 11:54.

"По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (районный центр организации воздушного движения - ИФ) аэропорт "Внуково" работает на прием воздушных судов. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется", - сказала она.

Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание рейсов, свидетельствуют данные сервиса Flightradar 24.

Утром во вторник Минобороны РФ заявило о перехвате трех украинских беспилотников над Брянской областью. В 11:10 противовоздушная оборона сбила украинский дрон над Калужской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе.