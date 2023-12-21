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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Мэр Ясиноватой в ДНР сообщил, что система газоснабжения города повреждена при обстреле

Принимаются меры по восстановлению газоснабжения

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) остался без газа в результате обстрела, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"В результате обстрела г. Макеевки повреждена система газоснабжения городов Республики, в том числе и Ясиноватой. Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации Ясиноватой.

ДНР Ясиноватая
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