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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Перечень поручений президента РФ по миграционной тематике сейчас готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня. Вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов. Разумеется, действует определенная система, но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе по итогам "Прямой линии"", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Сейчас готовится перечень поручений", - подчеркнул он.

Так Песков прокомментировал заявление патриарха Кирилла о том, что в России ухудшилась ситуация с мигрантами.

Он отметил, что пока нет понимания, будет ли создан новый специальный орган по делам мигрантов.

Путин на "Прямой линии" выступил за создание отдельного государственного органа для регулирования миграционных процессов в стране.

Дмитрий Песков
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