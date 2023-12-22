В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Перечень поручений президента РФ по миграционной тематике сейчас готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня. Вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов. Разумеется, действует определенная система, но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе по итогам "Прямой линии"", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Сейчас готовится перечень поручений", - подчеркнул он.

Так Песков прокомментировал заявление патриарха Кирилла о том, что в России ухудшилась ситуация с мигрантами.

Он отметил, что пока нет понимания, будет ли создан новый специальный орган по делам мигрантов.

Путин на "Прямой линии" выступил за создание отдельного государственного органа для регулирования миграционных процессов в стране.