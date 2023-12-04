Путин сказал, что трудовые мигранты должны отвечать интересам экономики РФ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Трудовые мигранты должны соответствовать интересам российской экономики, уважать культуру, традиции и законы РФ, но и их права здесь необходимо соблюдать, заявил президент Владимир Путин.

"Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики прежде всего. Это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции, законы, уважать эти законы. А мы вместе с коллегами из стран СНГ, из Средней Азии вместе работаем над этим", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По его словам, РФ открывает в этих государствах школы с преподаванием на русском языке, проводит мероприятия.

"Но это не исключает того, что все приезжающие должны, я повторю это еще раз, исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурным традициям, к традициям наших народов и так далее. Но, разумеется, и их права тоже, мы, как цивилизованная страна, должны обеспечивать", - заявил Путин.

Он отметил, что вопрос с правами мигрантов "очень острый".

"Здесь не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс этнокультурный. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего, продиктовано интересами экономики, нехваткой рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что во главу угла, прежде всего, нужно ставить интересы граждан РФ во всех сферах.