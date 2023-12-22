Гендиректор "НПП "Геофизика-Космос" арестован по обвинению в мошенничестве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора Научно-производственного предприятия "Геофизика-Космос" Евгения Фомичева по делу об особо крупном хищении.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Фомичева Евгения Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2024", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Фомичеву вменяется часть 4 статьи 159 УК (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере). Если вина будет доказана, обвиняемому может грозить до 10 лет колонии.

По информации суда, следствие обвиняет Фомичева в том, что он "вместе с другими лицами путем обмана и злоупотреблением доверия сотрудников Фонда развития территорий похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда".

Согласно сайту компании, НПП "Геофизика-Космос" является ведущим предприятием России, занимающимся разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения.